Пекин, 3 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Согласно сообщению компании China State Railway Group Co., Ltd., в июле перевозки грузовыми поездами Китай-Европа показали устойчивый рост на фоне безопасной и бесперебойной работы, сообщает 2 август агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Количество рейсов грузовых поездов Китай-Европа выросло на 11% в годовом исчислении и в прошлом месяце достигло рекордных 1517 рейсов. Грузовые поезда перевезли 149 000 единиц грузов в 20-футовом эквиваленте, что на 12% больше, чем год назад.

За первые семь месяцев количество рейсов грузовых поездов Китай-Европа выросло на 3% в годовом исчислении и составило 8 990. Поезда перевезли в общей сложности 869 000 единиц грузов в 20-футовом эквиваленте, что на 4% больше, чем год назад.