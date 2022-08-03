Тайбэй, 3 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Ситуация вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет разворачиваться не сразу, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В своем телеграм-канале он пояснил:

John Harrington Нэнси Пелоси

«Ну, прилетела (Нэнси Пелоси — прим. ИА REGNUM), ну, сообщила, что «имеет право». Китай же заявил, что НОАК проведет совместные воздушные, морские и военные учения вокруг Тайваня с артиллерийской стрельбой большой дальности в Тайваньском проливе и использованием обычных ракет в морских районах. А «НОАК не будет сидеть сложа руки».

Но учение и без этого Китай проводил и ракеты удачно запускал. Так о чем же речь? Думается, о «репетиции» атаки на Тайвань, которая будет не сейчас, а немного погодя. У Китая есть концепция «стратегического терпения», и кто вообще сказал, что действия Китая начнутся сразу же? Стратегия в том, чтобы сделать всё эффективно, рассчитав последствия. А это значит, просчитав обрушение мировой экономики, торможение развития и пересмотр всех планов, санкции на поставки товаров в США, блокаду Тайваня, выдавливание американских компаний из экономики Китая и многое другое.

Китаю понадобилось время, чтобы убедиться, что никакой романтической концепции «win-win», когда «всем выгодно», или идеи о том, что «пускай в политике прохладно, зато в экономике горячо» нет места в том мире, где сам Китай не управляет процессами. Значит ему надо либо смириться с ситуацией, либо перехватывать инициативу. А эта дорога пролегает сейчас через Тайвань. А остров, судя по всему, «идет под списание».

Как сообщало ИА REGNUM, официально визит на Тайвань спикера палаты представителей США начался 2 августа. Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, успешно приземлился в аэропорту Суншань. Сама она заявила, что этот визит свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

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