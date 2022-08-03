Стокгольм, , 08:06 — REGNUM Студия EA DICE выпустит новую карту к игре Battlefield 2042 в сентябре 2022 года, в момент начала второго сезона. Об этом 2 августа сообщает портал PCGamesN.

Видеоигра Battlefield 2042 Скриншот из трейлера

Разработчики отметили, что при создании карты приняли во внимание отзывы игроков, которые просили добавить в игру больше ограниченных пространств и укрытий. Ведущий дизайнер уровней Шашанк Учил отметил во время трансляции, что авторы игры «многому научились», пока следили за игрой на существующих уровнях.

«Мы хотим сделать уровни поменьше, мы хотим иметь более закрытые уровни», — сказал Учил, добавив, что всё это будет реализовано в новой карте. Он также сообщил, что она по-прежнему будет поддерживать до 128 игроков, но при этом на карте будет куда больше мест, в которых можно будет укрыться от огня противника.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что несмотря на плохой старт Battlefield 2042 обогнала Halo Infinite по показателю количества игроков. На это, в частности, 5 июля 2022 года обратил внимание известный журналист и инсайдер Том Хендерсон.

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