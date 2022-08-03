Сеул, 3 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Гражданин России был задержан по подозрению в убийстве полицией в Южной Корее. Об этом 3 августа сообщило агентство Yonhap.

mosaic36 Убийство

По данным правоохранительных органов, 50-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве своего должника, которое было совершено в Хвасоне, провинция Кёнгидо. Как утверждают сотрудники полиции, задержанный мог совершить преступление после отказа должника вернуть ему деньги.

Сотрудники полиции уточняют, что потерпевший после нападения на него сумел добраться до ближайшей больницы, но врачам спасти его не удалось. Гражданин России, находившийся в бегах, был задержан через три дня после преступления.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств произошедшего. В полиции заявили о намерении запросить ордер на арест подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горах Абхазии был найден пропавший турист из России, несколько дней не выходивший на связь.