Пекин, , 08:04 — REGNUM Индекс цен на дорожную логистику в Китае вырос на прошлой неделе, что обусловлено растущим спросом и стабильным предложением транспорта, свидетельствуют отраслевые данные, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

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Индекс составил 1039,40 пункта за неделю, закончившуюся 29 июля, что на 1,36% больше, чем неделей ранее, согласно опросу, совместно проведенному Китайской федерацией логистики и закупок и компанией Guangdong Lin’an Logistics Group.

Субиндексы всех типов транспортных средств показали незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей. Показатель цен на логистику с полной загрузкой грузов, который в основном учитывает перевозки сыпучих грузов и региональные перевозки, составил 1041,09 пункта, что на 1,41% больше, чем на предыдущей неделе.