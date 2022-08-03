Шанхай, Китай, , 08:02 — REGNUM Порт Шанхая обработал более 4,3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU) груза в июле, что является рекордным показателем за тот же период, сообщил оператор порта, передает 2 августа агентство Синьхуа.

По данным компании Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., с января по июль общая пропускная способность порта достигла положительного роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на последствия эпидемии COVID-19.

Среднесуточная пропускная способность в июле приблизилась к 140 000 TEU, восстановившись до предэпидемического уровня, сообщила компания.