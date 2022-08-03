Тюмень, 3 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Тюмени 6 и 7 августа впервые пройдёт всероссийский фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

(сс) RG72 Украинцы на этнофестивале в Тюмени

Ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00 (8:00 до 18:00 мск) на площади 400-летия Тюмени. Вход свободный.

Развернутся более 100 павильонов товаропроизводителей Тюменской области, Югры, Ямала, Москвы, южных регионов России и Дальнего Востока.

На ярмарке будут представлены фермерские мёд, птица, сыры, колбасы, овощи, ягоды. Мастера-ремесленники проведут мастер-классы. В рамках фестиваля пройдёт дегустация блюд кухни народов россии, фотозоны. розыгрыш призов. выступления народных коллективов.

Отмечается, что фестивали «СВОЁ» проходят в России с 2017 года, география мероприятия уже охватила 12 регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Тюмени на площади 400-летия города выступят шесть известных исполнителей.