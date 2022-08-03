Тбилиси, 3 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело» выступила за введение в Грузии виз для граждан России и Белоруссии. Это заявление было обнародовано 2 августа на сайте данной политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Лело» с начала конфликта на Украине требует ужесточения визового режима с Российской Федерацией. Особенно остро этот вопрос встал сегодня, когда количество визитеров, приехавших из РФ, драматически возросло», — говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, государственный аппарат не в состоянии контролировать российских граждан, приехавших в Грузию. В «Лело» также указали на то, что в Конгрессе США Россию назвали «государством, финансирующим терроризм».

В партии требуют ввести туристические визы сроком до 30 дней. Для тех, кто хочет остаться в стране дольше, предлагается ввести механизмы продления срока визы, аналогичные тем, что есть в ЕС.

Стоит отметить, что ряд грузинских СМИ публикуют сообщения о большом потоке граждан России, переезжающих в Грузию после начала спецоперации по денацификации Украины. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе по данному поводу заявил, что эту информацию на порядок преувеличивают, создавая фейки.