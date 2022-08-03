Чаа-Хольский район, Тува, , 08:01 — REGNUM В Туве вынесен приговор 41-летнему жителю Чаа-Хольского района, которого обвиняли в убийстве двух лиц, покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Выстрел из ружья Goodfon.ru

По данным следствия, в сентябре 2021 года подсудимый поссорился с тремя потерпевшими, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант предложил противникам разобраться в безлюдном месте.

«Прибыв на окраину села Чаа-Холь, мужчина вытащил из салона своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел 6 прицельных выстрелов в своих оппонентов. В результате двое скончались на месте, третий — спасся бегством и своевременно обратился за медицинской помощью», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний суд признал подсудимого виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.