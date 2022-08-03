Лхаса, Китай, , 08:00 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последнее десятилетие добился устойчивого экономического роста и стабильности, заявлено на пресс-брифинге в столице региона Лхасе, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Лхаса. Тибет Göran Höglund (Kartläsarn)

Валовый региональный продукт Тибета вырос с 71 млрд юаней (около $10,5 млрд) в 2012 году до 208 млрд юаней в 2021 году, при среднегодовом росте на 9,5%, сказал партийный руководитель региона Ван Цзюньчжэн. Ван отметил быстрое развитие семи отраслей промышленности в регионе, включая чистую энергетику, высокотехнологичную и цифровую индустрию, а также культуру и туризм.

За этот период около 628 000 домохозяйств, зарегистрированных как живущие за чертой бедности в регионе, были избавлены от бедности, в то время как располагаемый доход на душу населения местных фермеров и скотоводов за последнее десятилетие почти удвоился.

Ван также высоко оценил достижения региона в укреплении этнического единства, защите его прекрасной экологической среды и улучшении условий в приграничных деревнях.