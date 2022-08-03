Донецк, , 07:59 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Донецке от разбросанных в результате обстрелов киевских боевиков запрещённых противопехотных мин «Лепесток» пострадали пять человек. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«За минувшие сутки в Донецке пять человек получили ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — говорится в сообщении.

Также в штабе призвали жителей города стараться не покидать свои жилища без лишней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Гольмовский.