Елизово, Камчатский край, , 07:57 — REGNUM Пожар в квартире жилого дома потушили в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире в девятиэтажном доме по улице Виталия Кручины. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, им удалось ликвидировать пожар в течение получаса. В тушении возгорания принимали участие девять спасателей на двух автоцистернах. Пострадавших не было. Огнем оказались повреждены вещи на балконе на общей площади 1,5 квадратного метра. Причина возгорания не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа пожар произошел в жилом доме на улице Набережная в селе Озерки Алтайского края. В результате возгорания погибла женщина и двое детей. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.