Владивосток, 3 августа, 2022, 07:56 — ИА Регнум. За шесть соревновательных дней VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке юные атлеты разыграли 106 комплектов медалей по баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, художественной гимнастике, тхэквондо и спортивной борьбе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Победители

И хотя впереди ещё пять дней соревнований, уже сейчас определились фавориты медального зачёта. Первые дни лидерство удерживала сборная Москвы, но 2 августа ее опередила команда Сибирского федерального округа, у которой сейчас 76 наград. У москвичей на две медали меньше — 74. На третьем месте — Узбекистан с 57 наградами.

Приморье представляют две команды. У первой сейчас на счету 19 медалей различного достоинства, и она находится на седьмом месте, у второй — пять бронзовых наград, 15-е место. Всего сейчас в активе обеих команд 24 медали, из них шесть золотых, пять серебряных и 13 бронзовых.

3 августа на спортивных площадках продолжится зрелищная борьба за медали. На центральной площади города сразятся в пляжном волейболе, здесь пройдут финалы среди юношей и девушек, и в обоих на призовые места будут претендовать приморцы. В 16:00 начнутся состязания по брейкингу.

Также на спортобъектах пройдут соревнования по самбо, боксу, дзюдо, пулевой стрельбе, мини-футболу и тренировки по стрельбе из лука и бадминтону.

Спортивные игры «Дети Азии» продлятся до 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморья Олег Кожемяко побывали на спортивных площадках города, осмотрели деревню спортсменов и пообщались с участниками игр «Дети Азии».