Южно-Сахалинск, , 07:56 — REGNUM На Сахалине с 1 сентября всем работникам бюджетной сферы проиндексируют заработные платы. Они будут увеличены на 8,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Увеличение зарплаты ИА REGNUM

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Запланированная ранее индексация составляла 4%. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко бюджет области был скорректирован и прибавка увеличилась более, чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, педагогам Забайкальского края намерены повысить зарплаты из полученной экономии вследствие снижения неэффективных расходов министерства образования и науки региона.