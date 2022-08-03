Шэньян, Китай, , 07:56 — REGNUM В общей сложности 6 393 местных жителя были переселены после того, как в разлившаяся река прорвала дамбу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщили во местные власти, передает 2 августа агентство Синьхуа.

Флаг Китая Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным городского отдела по связям с общественностью, на реке Жаоян в городе Панцзинь в июле обрушились два ливня. По данным Департамента метеорологии и гидрологии, наводнение было самым сильным из когда-либо зарегистрированных.

Прорыв дамбы произошел в 10:30 по местному времени 1 августа. Городской штаб по борьбе с наводнениями инициировал экстренное реагирование на наводнения первого уровня и направил на место 2680 спасателей и 320 инженерно-транспортных средств. На стройплощадку также были доставлены противопаводковые материалы, такие как мешки с песком и штабеля древесины.

По состоянию на 19:00 часов в общей сложности 6 393 местных жителя были благополучно переселены. Сообщений о жертвах не поступало. Спасательные работы все еще продолжаются.