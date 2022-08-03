Благовещенск, 3 августа 2022, 07:59 — REGNUM На территории Амурской области 5 и 6 августа ожидаются грозы, ливни, очень сильные дожди и шквалистый ветер. О грядущей непогоде предупредил телеграм-канал регионального гидрометцентра.
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Ветер усилится до 18-23 м/с, в северо-западных районах Приамурья дождь будет продолжительным, отметили синоптики.
Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье восстанавливается после ливней и гроз, которые прошли 2 августа. В посёлке Архара сорвало крыши с трёх многоквартирных домов, в школе посёлке Иса Селемджинского района повреждена кровля школы.