Благовещенск, 3 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. На территории Амурской области 5 и 6 августа ожидаются грозы, ливни, очень сильные дожди и шквалистый ветер. О грядущей непогоде предупредил телеграм-канал регионального гидрометцентра.

Admnvrsk.ru Ливень

Читайте также: Ветер сорвал крышу школы в Приамурье

Ветер усилится до 18-23 м/с, в северо-западных районах Приамурья дождь будет продолжительным, отметили синоптики.

«5-6 августа местами по районам Амурской области ожидаются: сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье восстанавливается после ливней и гроз, которые прошли 2 августа. В посёлке Архара сорвало крыши с трёх многоквартирных домов, в школе посёлке Иса Селемджинского района повреждена кровля школы.