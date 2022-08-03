Пекин, 3 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Пекинская муниципальная метеорологическая обсерватория объявила желтое предупреждение о высокой температуре, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным обсерватории, с 2 по 4 августа в большинстве районов Пекина температура может подняться до 35 градусов по Цельсию. Жителям было рекомендовано принять меры предосторожности против аномальной жары, добавили в обсерватории.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий.