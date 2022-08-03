Пекин, 3 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Китай выделил 50 млн юаней (около $7,4 млн) из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях для поддержки усилий по борьбе с наводнениями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Чрезвычайные средства, выделенные Министерством финансов Китая и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР, будут использованы для поддержки работ по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая поиски, спасение, а также переселение и расселение людей, пострадавших от стихийных бедствий. Средства также будут использованы для расследования и устранения потенциальных вторичных стихийных бедствий, а также для ремонта поврежденных домов.

Министерство финансов приказало местным органам власти своевременно распределять средства, усилить надзор за использованием средств и эффективно направлять средства на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

После начала сезона наводнений в начале этого года страна выделила провинции Ляонин средства на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий засухи на общую сумму 70 млн юаней.