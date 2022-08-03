Большемуртинский район, , 07:50 — REGNUM В Большемуртинском районе Красноярского края правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоблока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла вечером 2 августа.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, на трассе Красноярск-Енисейск 57-летний водитель автомобиля Nissan столкнулся с мотоблоком с самодельным прицепом.

«В результате погибли пассажиры мотоблока — 10-летний мальчик и 42-летняя женщина, пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что семья из пяти человек возвращалась на мотоблоке после празднования дня рождения знакомых в деревне Таловка. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают, кто находился за рулём транспортного средства.