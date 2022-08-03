Тацинский район, Ростовская область, 3 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Ростовской области начата проверка по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта «Бекас». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК России.

Sergey Ryabtsev Легкомоторный самолёт «Бекас»

Инцидент случился около 13:45 мск 2 августа на хуторе Алифанов Тацинского района. Предположительно, «Бекас» совершил жёсткую посадку при проведении агрохимических работ, зацепив линии электропередачи. На борту воздушного судна находился один человек. Пилот не пострадал и от госпитализации отказался.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причинённый ущерб.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.