Новосибирск, 3 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Новосибирске задержали руководителя управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву. Об этом со ссылкой на источник информации в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Сибирь».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Отмечается, что в ведомстве выявлены предполагаемые финансовые махинации — деньги похищались под видом оплаты транспортных расходов. Сумма возможного ущерба — около 150 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 августа в новосибирском региональном управлении Росздравнадзора прошли обыски.