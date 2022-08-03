Пекин, 3 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Согласно новому набору руководящих принципов, Китай начнет национальную кампанию по более эффективной мобилизации научно-технического сектора для содействия возрождению сельских районов страны, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В руководстве, совместно изданном Китайской ассоциацией науки и техники и Национальной администрацией по возрождению сельских районов, определен ряд ключевых задач, в том числе обеспечение научно-технического обучения, лекций и отраслевых рекомендаций для сельских районов. Научно-технические ассоциации на всех уровнях призваны побудить низовых научно-технических работников присоединиться к работе по возрождению сельских районов.

Руководящие принципы также требуют, чтобы соответствующие органы власти включили строительство объектов популяризации науки в общую схему сельской инфраструктуры, расширили охват услугами мобильных объектов популяризации науки и построили больше научно-технических музеев в сельских средних школах.