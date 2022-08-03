Пекин, 3 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В рамках кампании, направленной на борьбу с незаконной торговлей дикими животными, было расследовано почти 12 000 случаев торговли и изъято более 130 000 животных и растений с 15 февраля по 15 мая, сообщило Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ходе кампании, начатой администрацией и другими 10 органами власти, за этот период было раскрыто 719 преступных группировок и расправились с более чем 14 000 преступников. Кампания также конфисковала более 56 млн юаней (около $8,3 млн) незаконных доходов и наложила штрафы и пени на сумму более 100 млн юаней.

В качестве следующего шага Китай продолжит совершенствовать свой правоохранительный механизм и продолжит продвигать информационно-просветительскую деятельность, чтобы помочь бороться с незаконной торговлей дикими животными, заявили в администрации.