Тбилиси, , 21:22 — REGNUM Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, основатели нового общественного движения «Народная сила», публично задали американскому послу в Грузии ряд неудобных вопросов, сообщает 2 августа грузинский телеканал «Имеди».

Флаг США U.S. Marine Corps

В частности, депутатов интересовало, оказывали ли представители американского посольства давление на грузинских судей, участвовали ли они в антиправительственном совещании грузинской оппозиции, осуществляли ли они нажим вместе с украинскими чиновниками на грузинское правительство с целью вовлечь Грузию в войну.

«Посол США могла бы дать простые ответы на эти вопросы, которые убедили бы общественность в том, что посольство не пытается получить неформальное, клановое влияние на суд; посольство не пытается вернуть национальное движение к власти против воли народа; посольство не хочет вовлекать Грузию в войну; посольство не пытается шантажировать. К сожалению, оставление наших вопросов без ответа убеждает общество в обратном. Вы не можете сказать одно, а своими действиями показать что-то совершенно другое. Если общество будет убеждено, что Америка хочет втянуть Грузию в войну против воли народа, то это, поверьте нам, нанесет непоправимый ущерб репутации Соединенных Штатов в Грузии», — говорится в заявлении депутатов.

Напомним, что посол США в Грузии Келли Дегнан неоднократно выступала с критикой действий грузинского правительства.