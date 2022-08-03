Красноярск, 3 августа, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Причиной крупного пожара в оптово-розничном центре Красноярска днём 2 августа стало короткое замыкание. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Пожар в Красноярске

В его ликвидации были задействованы 87 человек и 33 единицы техники. При этом тушение осложнялось особенностями здания и высокой горячей загрузкой.

Лишь около 4 часов ночи 3 августа пожар был полностью ликвидирован.

«По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки», — добавили в ведомстве.