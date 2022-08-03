Токио, , 07:42 — REGNUM Япония выразила Китаю обеспокоенность в связи с началом масштабных манёвров ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 3 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно 首相官邸ホームページ

По словам высокопоставленного чиновника, мир и стабильность в Тайваньском проливе «очень важны» для безопасности Японии и стабильности всего международного сообщества.

Хирокадзу Мацуно «Мы надеемся, что вопросы, связанные с Тайванем, будут решены мирным путём через диалог. Мы выразили обеспокоенность китайской стороне в связи с тем, что обозначенные Китаем районы проведения военных учений частично включают в себя… и участок исключительной экономической зоны Японии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в военных учениях, которые НОАК начала в районе Тайваня на фоне визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, принимают участие новейшие истребители пятого поколения J-20.

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