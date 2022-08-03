Вашингтон, 3 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Запрос об аресте венесуэльского грузового самолёта компании Emtrasur, находящегося на территории Аргентины, передал минюст США Буэнос-Айресу. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что венесуэльская компания Emtrasur получила грузовой самолёт Boeing 747-300M от иранской организации Mahan Air в обход американских санкций. В 2008 году министерство торговли США запретило иранской авиакомпании участие в любых сделках с любыми товарами, экспортированными из США. Однако, как следует из материалов дела, венесуэльская компания Emtrasur допустила «реэкспорт воздушного судна между Каракасом, Венесуэла, Тегераном, Иран, и Москвой, Россия, без разрешения правительства США».

В связи с нарушением наложенных санкционных мер минюст США указал, что произведённый на территории США самолёт должен быть конфискован «в связи с нарушением американских законов об экспортном контроле, которое касается несанкционированной передачи воздушного судна Mahan Air».

Напомним, в июне текущего года суд в Аргентине запретил покидать страну экипаж самолёта венесуэльской компании Emtrasur, состоявшего из пяти граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Командир экипажа был опознана как экс-офицер иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Ещё одно судебное заседание по данному делу состоялось 1 августа, по его итогам было разрешено покинуть Аргентину 12 членам экипажа — иранцу и 11 венесуэльцам.