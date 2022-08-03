Кемерово, 3 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 3 августа на лечении находятся 1180 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что по данным на 2 августа на лечении находились 1092 пациента с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 110 новых носителей коронавируса. За это же время 19 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 168 075 случаев заражения коронавирусом, 164 371 человек выздоровел, 2524 пациента скончались.