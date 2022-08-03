Владивосток, , 07:35 — REGNUM Жители Приморья продолжают вступать в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова, ещё 38 человек вступили в ряды морской пехоты. Это жители Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Черниговского района и других населённых пунктов Приморского края.

«Сейчас им предстоит пройти одиночную подготовку в течение двух-трех дней. Дальше начнут заниматься по программе боевой подготовки отряда, выезжать на военный полигон и там проходить боевое слаживание в составе подразделения», — пояснил Сергей Ефремов.

В батальон могут вступить мужчины 18-60 лет. Для этого необходимо подать заявление в любой приморский военкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, пять украинских беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях 2 августа.