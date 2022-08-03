Якутск, 3 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Ливневая система здания кардиоцентра в столице Якутии не выдержала напора воды из-за того, что на первом этаже была установлена под углом 90 градусов. К такому выводу пришли в ГКУ «Служба государственного заказчика Якутии», сообщил 3 августа «Якутск Вечерний».

Фото: Нэлли Вавилина/vk.com/n.vavilina Потоп

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Заместитель генерального директора учреждения Дмитрий Иванов охарактеризовал случившееся следующим образом: «на одном стояке сорвало отвод ливневой системы, и поток воды хлынул в коридор».

«В ходе эксплуатации выявлены недочеты, а именно, по проекту отвод ливневой системы на уровне 1 этажа установлено под углом 90 градусов и во время ливня он не выдержал напора воды. Также установлено, что своевременно не проводилась очистка гидравлических затворов», — отметил Дмитрий Иванов.

По его словам, в здании также не чистили своевременно гидравлические затворы.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе правительства Якутии аварию в кардиоцентре назвали небольшой протечкой. Водой затопило пол в помещениях здания.