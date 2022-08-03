Веллингтон, 3 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на новозеландской территории выросло до 1589 человек. Также за минувшие сутки в стране зафиксировали 6440 случаев локального распространения коронавирусной инфекции. При этом 270 из них связаны с пациентами, недавно выезжавшими за границу.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 622 567 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 704 пациента с COVID-19. Из них 11 помещены в отделения интенсивной терапии или нуждаются в кислородной поддержке.