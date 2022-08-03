Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил о планах компании Activision Blizzard на игровую франшизу Call of Duty. Публикацию он разместил 2 августа на своей странице в соцсети.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Шрайер в очередной раз сообщил, что новая игра серии вряд ли выйдет в 2023 году (впервые он заявил об этом в феврале 2022 года), добавив, что вместо этого компания, вероятно, выпустит платный премиальный контент для Call of Duty: Modern Warfare 2. Журналист также отметил, что разработкой новой игры франшизы руководит студия Treyarch, и что её релиз был отложен на 2024 год.

Напомним, ожидается, что Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября 2022 года. Игра станет сюжетным продолжением Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября 2019-го.

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