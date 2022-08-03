Красногорск, , 07:35 — REGNUM Федеральный фонд развития территорий пытается обанкротить жилищно-строительный кооператив «Возрождение» из города Протвино Московской области. Арбитраж Подмосковья рассмотрит претензии 9 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было подано в начале июля 2022 года. Дело принято судьей Фоминой.

В 2011 году решением суда был признан банкротом один из застройщиков региона — ОАО «Корпорация Главмособлстрой». За участниками строительства дома на улице Чернышевского, 37 в Серпухове было признано право собственности на квартиры. Участники создали ЖСК и объект строительства вместе с земельным участком был передан ему в собственность.

Наблюдательным советом фонда развития было принято решение выплатить дольщикам компенсации — 627 425 002,44 рубля. В свете этого у фонда возникло право либо обратиться в арбитражный суд с иском о ликвидации жилищно-строительного кооператива, либо, в случае, если погашены требования не всех участников строительства или имеются требования иных кредиторов, право обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве жилищно-строительного кооператива.

Напомним, также ранее заявление о самобанкротстве подал жилищно-строительный кооператив «Сосновый» из Московской области.