Томск, 3 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Томске после свадебных торжеств сотрудники полиции задержали жениха со свидетелем по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

FrankWinkler Свадьба

Операция была проведена после получения оперативной информации. При обыске в квартире одного из фигурантов правоохранители нашли и изъяли запрещённое вещество массой 0,15 грамма.

Кроме того, в квартире второго подозреваемого в Новосибирске оперативники обнаружили более 30 свёртков с наркотиками, подготовленными для дальнейшего сбыта.

«Следователями СЧ СУ УМВД России по Томской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», — отметили в ведомстве.