Курган, , 07:27 — REGNUM В Звериноголовском районе Курганской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели при пожаре пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Горящий дом Прокуратура Ярославской области

Установлено, что после полуночи 15 августа 2021 года в селе Звериноголовское произошло возгорание трёхквартирного дома. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей 2016 и 2018 годов рождения. Все погибшие находились в гостях у 29-летнего жителя села.

По версии следствия, во время застолья хозяин одной из квартир установил на веранде музыкальную колонку, которую соединил с неисправным электрическим удлинителем. Не отключив удлинитель и колонку от электросети, он ушёл спать. В результате короткого замыкания произошло возгорание и пожар.

Сам хозяин квартиры во время пожара сбежал через окно квартиры, не приложив усилий для спасения своих гостей. Он обвиняется по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ч.3 статьи .219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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