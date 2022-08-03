Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Камчатка подала заявку на участие в грантах Ростуризма для поддержки туристических проектов в 2023 году. Главной отличительной особенностью от 2022 года стали планы по оборудованию бассейнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Турбизнес Камчатки будет получать гранты по трём направлениям — кемпинги, оборудование пляжей и туристическое оборудование. На реализацию проектов будет выдаваться от 3 до 10 млн рублей.

«Очень рассчитываем на получение данной меры поддержки от Ростуризма на следующий год, чтобы продолжить развивать туристскую инфраструктуру совместно с бизнесом», — сказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 12 по 14 августа в 12-й раз отметят День вулкана.