Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновской области обновили данные ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей. Четыре жителя заболели иксодовым клещевым боррелиозом, заразившихся клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не зарегистрировано. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Клещи Наталия Николаева © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, на 1 августа на территории Ульяновской области зарегистрировано 1272 случая присасывания клещей. Больше всего пострадавших — в Ульяновске, где покусали 783 человек, что превышает 61,55% от общего числа пострадавших.

Что касается других муниципалитетов, то далее идут по числу покусанных Барышский район (73 пострадавших) и Ульяновский район (42 человека).

Среди детей зарегистрировано 302 случая присасывания клещей (23,7% от числа пострадавших), что меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (424 случая).

Количество заболевших иксодовым клещевым боррелиозом не изменилось: таких пострадавших — четверо. Заболевших клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не зарегистрировано. На начало августа против КВЭ привиты 3940 человек, включая 3012 детей.

В лаборатории исследованы 1227 исследований клещей, снятых с людей, в результате у 39 паразитов выявили ДНК боррелий, у четырёх — КВЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Ульяновской области зарегистрировано 1164 случая присасывания клещей, прирост составил 108 (+9,3%). Число пострадавших детей за неделю возросло на 25.

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