Казань, , 08:54 — REGNUM Туристические объекты Татарии в текущем году наблюдают возросшее число посетителей в сравнении с 2021 годом. Рост количества путешественников составляет от 15 до 52%, сообщила председатель госкомитета республики по туризму Гульнара Сафина.

Мавзолей на территории Казанского кремля Kazan-kremlin.ru

Отмечается, что планомерный рост связан с отменой вызванных коронавирусом ограничений и стабильной привлекательностью Татарии.

Казанский кремль за первое полугодие посетили более 1,5 млн туристов, в 2021 году турпоток не превышал 1,3 млн человек, добавила спикер. На втором месте по посещению туристами стал остров-град Свияжск (500 тыс. посетителей), на третьем — Великий Болгар (160 тыс. человек).

Также в республике увеличилось и среднее время пребывания туристов. В 2014 году путешественники останавливались в Татарии на один-два дня, теперь популярны туры продолжительностью до пяти дней.

ИА REGNUM ранее передавало, Казань вошла в число городов, которые получат средства из федерального бюджета на развитие туристической сферы.

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