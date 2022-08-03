Благовещенск, , 07:30 — REGNUM Воздушное судно Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» принял аэропорт Благовещенска 2 августа. На борту самолёта находился груз особого назначения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушных ворот столицы Приамурья.

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В самолёте могут поместиться 438 пассажиров, но по характеристикам он рассчитан только на перевозку грузов. Что именно доставляло воздушное судно, не уточнили.

«Таких машин на планете наберется не более полусотни. Впервые «Руслан» приземлился у нас пять лет назад и с тех пор ежегодно совершает от одного до четырех рейсов, перевозя грузы особого назначения», — говорится в сообщении аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, деньги за помятую дверь самолёта намерена взыскать с аэропорта столицы Приамурья авиакомпания «Якутия». Как следует из иска, переднюю дверь воздушного судна повредили подвижной площадкой самоходного пассажирского трапа сотрудники аэропорта.