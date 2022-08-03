Вашингтон, 3 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Будущая хоррор-игра The Callisto Protocol может не получить в момент релиза поддержку технологии Nvidia DLSS. Об этом 2 августа сообщил портал Wccftech.

Скриншот из трейлера Видеоигра The Callisto Protocol

Редакция издания обратила внимание, что студия Striking Distance, разрабатывающая игру, объявила об официальном партнёрстве с компанией AMD, а AMD в свою очередь заявила, что будет способствовать развитию проекта The Callisto Protocol, благодаря чему игра получит поддержку технологии FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0). Журналисты предположили, что, таким образом, она не будет поддерживать в момент релиза такие технологии Nvidia на основе искусственного интеллекта, как DLSS и DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing).

Для справки: DLSS (Deep Learning Super Sampling — переводится как «сглаживание на основе глубокого обучения») — технология масштабирования изображения от Nvidia, которая позволяет повысить производительность видеокарт в играх. AMD предлагает схожее решение FidelityFX Super Resolution. Дата выхода The Callisto Protocol назначена на 2 декабря 2022 года.