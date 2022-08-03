Красноярск, , 07:21 — REGNUM В Большемуртинском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля и мотоблока с прицепом погибли два человека и трое пострадали. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГУ ВМД России по региону.

ДТП

Трагедия произошла вечером 2 августа на 122 километре трассы Красноярск — Енисейск, когда 57-летний водитель легкового автомобиля «Ниссан» врезался в мотоблок с самодельным прицепом.

пресс-служба ГУ ВМД России по Красноярскому краю «В результате ДТП погибли пассажиры мотоблока: 10-летний мальчик и 42-летняя женщина, пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина».

Пострадавшие в настоящее время госпитализированы, полиция устанавливает, кто управлял мотоблоком.

По предварительным данным, в страшную аварию попала семья из пяти человек, которая праздновала день рождения знакомых в деревне Таловка и решила вечером вернуться домой на мотоблоке с прицепом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека.

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