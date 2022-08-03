Иркутск, 3 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи без вести двух людей при опрокидывании лодки на Братском водохранилище, произошедшем 13 июля. Об этом сообщает Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Водохранилище

«По данным следствия, 13 июня 2022 года в дневное время в акватории Братского водохранилища вблизи села Аталанка Усть-Удинского района произошло опрокидывание маломерного судна «Казанка» под управлением местного жителя с находящимися на борту в состоянии алкогольного опьянения тремя пассажирами», — напомнили в ведомстве.

В СКР указали, что сам катер затонул, одному из пассажиров и судоводителю удалось выбраться на берег самостоятельно. Еще двое пропали без вести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля и 1 августа в Астраханской области обнаружили тела трех мужчин, утонувших в водоемах. По всем случаям начаты процессуальные проверки со стороны областного управления Следственного комитета России.