Челябинск, 3 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Челябинске 18-летний местный житель подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следствия, этот гражданин заказал в интернет-магазине виртуальные очки и для оплаты отправил поддельный QR-код. Затем он получил заказ в пункте выдачи.

В конце рабочего дня продавец обнаружила, что денег нет, и заявила в полицию. Похищенное имущество изъяли у гражданина. Скоро он предстанет перед судом.