Пекин, , 07:19 — REGNUM Управление по делам Тайваня Госсовета КНР объявило о наказаниях в отношении организаций, связанных с «твердолобыми элементами», стремящимися к «независимости Тайваня», сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

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Под прикрытием «демократии» и «сотрудничества и развития», «Тайваньский фонд демократии» и «Фонд международного сотрудничества и развития» бессмысленно осуществляют сепаратистскую деятельность под лозунгом «независимости Тайваня» на международной арене. Они сделали все возможное, чтобы втереться в доверие к внешним антикитайским силам, сказал пресс-секретарь управления Ма Сяогуан.

По словам Ма, они также атаковали и очерняли материк, а также использовали деньги и другие средства в качестве приманки для расширения так называемого «международного пространства» Тайваня, пытаясь подорвать международную поддержку принципа «одного Китая». Материковая часть решила принять карательные меры против вышеупомянутых фондов, запретив им сотрудничать с материковыми организациями, предприятиями или частными лицами.

Материковая часть также накажет, в соответствии с законом, организации, предприятия или частных лиц, которые предлагают средства или услуги фондам, и примет другие необходимые меры, сказал Ма.

Материковая часть запретит материковым организациям, предприятиям или частным лицам любые сделки или сотрудничество с Speedtech Energy, Hyweb Technology, Skyla, SkyEyes GPS Technology и другими предприятиями, которые пожертвовали деньги фондам. По словам Ма, руководителям соответствующих предприятий будет запрещен въезд на материк.