Магадан, 3 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Колыма продолжает восстанавливать подшефную Ждановку в ДНР — ремонтируют детские сады, школу, медучреждения, дороги, коммунальную инфраструктуру. К 1 сентября в Ждановке восстановят четыре образовательных учреждения. В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты, партнёрские организации, бизнес помогут детям собраться в школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

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По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни.

Ждановке передано восемь единиц коммунальной техники и два автомобиля для коммунальной и социальной служб, медицинское оборудование для горбольницы, завершается укладка 14,3 тыс. кв. метров асфальта. В городе меняют канализационные трубы, достраивают многоквартирный жилой дом, ремонтируют кровли трансформаторных подстанций и котельной. Кроме того, к 1 августа в Ждановку придет четыре многофункциональные детские площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала специальной военной операции по денацификации Украины в Россию было эвакуировано 3,05 млн человек.