Железногорск, Красноярский край, , 07:15 — REGNUM В Железногорске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, информация о её исчезновении поступила в полицию 1 августа.

Девочка (сс) Jordan McDonald

По данным следствия, вечером 30 июля она вышла из дома праздновать с подругами день города, после чего ночью ушла в неизвестном направлении. Домой школьница не вернулась, из-за чего её бабушка обратилась к правоохранителям.

«В результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц.