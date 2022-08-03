Железногорск, Красноярский край, 3 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Железногорске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, информация о её исчезновении поступила в полицию 1 августа.

(сс) Jordan McDonald Девочка

По данным следствия, вечером 30 июля она вышла из дома праздновать с подругами день города, после чего ночью ушла в неизвестном направлении. Домой школьница не вернулась, из-за чего её бабушка обратилась к правоохранителям.

«В результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц.