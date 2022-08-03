Пекин, , 07:15 — REGNUM Соответствующие власти материковой части Китая с 3 августа приостановили ввоз цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, передает агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Ввоз цитрусовых, включая грейпфруты, лимоны и апельсины, а также охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды из Тайваня будет приостановлен в соответствии с соответствующими правилами, введенными материковой частью Китая и требованиями безопасности пищевых продуктов, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Тем временем экспорт природного песка с материка на Тайвань также будет приостановлен, добавил он.