Пекин, 3 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Соответствующие власти материковой части Китая с 3 августа приостановили ввоз цитрусовых и двух видов рыбной продукции с Тайваня, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Ввоз цитрусовых, включая грейпфруты, лимоны и апельсины, а также охлажденной обыкновенной рыбы-сабли и замороженной ставриды из Тайваня будет приостановлен в соответствии с соответствующими правилами, введенными материковой частью Китая и требованиями безопасности пищевых продуктов, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Тем временем экспорт природного песка с материка на Тайвань также будет приостановлен, добавил он.